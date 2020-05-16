نقيب الأطباء العرب في إيطاليا: نتوقع موجة ثانية قاسية لـ"كورونا"

توقع الدكتور حسن صبري شمسان نقيب الأطباء العرب في إيطاليا، وقوع موجة ثانية قاسية لفيروس كورونا المستجد، لكنه أكد أن الإيطاليين تعلموا الدرس من بداية الفيروس واتخذوا الاستعدادات اللازمة لذلك.

وقال "شمسان"، في تصريح عبر الهاتف لـ"الوطن"، إن "البيانات التي تخرج عن منظمة الصحة العالمية بشأن موجة ثانية قاتلة تؤكد تلك التوقعات، كذلك عودة ظهور الحالات في الصين، كل هذه أمور تجعلنا نتوقع أن يكون هناك موجة ثانية شديدة للفيروس في إيطاليا".

وأضاف نقيب الأطباء العرب في إيطاليا: "لكن الحقيقة، فإن السلطات الإيطالية اتخذت الآن كل الإجراءات اللازمة مع إعادة الفتح التدريجي للحياة، لأن الاقتصاد الإيطالي تضرر كثيرا".

وشدد "شمسان"، على أن الدولة الإيطالية لم تكن تتوقع أن تبعات الفيروس في البداية ستكون بهذا الشكل، لكن تعلمنا الدرس وتعلم الشعب الإيطالي الدرس ويتخذ كافة الإجراءات الازمة، وسيكون هناك دراسة وتحيل لتداعيات الفتح من وقت لآخر، وعلى ضوئها يتخذ القرار اللازم.

وأعلنت السلطات الإيطالية، السماح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من 3 يونيو المقبل في هذا البلد الذي قتل فيه عشرات الآلاف جراء الفيروس الغامض.

وبعد رفع العديد من الدول الأوروبية القيود وتخفيف إجراءات الحظر التي فرضت سابقا من أجل مواجهة الفيروس المستجد، قالت منظمة الصحة العالمية إنه "يجب على الدول الأوروبية أن تستعد لموجة ثانية قاتلة من الإصابات بفيروس كورونا، لأن الوباء لم ينته بعد".

ووجه المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوج، في مقابلة مع صحيفة "تلجراف" البريطانية، اليوم، تحذيرا صارخا إلى البلدان التي بدأت في تخفيف قيود الإغلاق، قائلا إن الوقت الآن هو "وقت التحضير، وليس الاحتفال".