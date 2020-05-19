نور: صورت مشاهدا من البرنس بأكتوبر والتجمع في توقيتات واحدة

قالت النجمة اللبنانية نور، إنَّها صورت عدداً من مشاهد مسلسلها البرنس بمنطقتي التجمع الخامس ومدينة الإنتاج الإعلامي بمنطقة السادس من أكتوبر في توقيتات واحدة، بحسب قولها.

وأضافت نور، لـ "الوطن": "كنت مرتبطة بتصوير مشاهد في الوحدة الأولى بمنطقة التجمع الخامس، وكنت أتجه بعدها إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير مشاهد في الوحدة الثانية، ولكن هذا الوضع كان خلال الأيام الأخيرة من التصوير فقط، التي كنا نسابق الزمن خلالها للانتهاء من العمل".

نور: "الحمد لله إننا معملناش كدة على حساب جودة الشغل"

وتابعت: "الحمد لله إننا معملناش كدة على حساب جودة الشغل، لأن ما يعنيني هو ظهور العمل على نحو جيد، وهو ما يُنسيني أي تعب أو إرهاق قد أتعرض له".

مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، ريم سامي، أحمد داش وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.