تحويل "الزيتون التخصصي" إلى مستشفى عزل لمصابي كورونا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنه جارٍ تحويل مستشفى الزيتون التخصصي إلى مستشفى عزل لعلاج حالات المرضى المصابين بفيروس بكورونا المستجد.

وزارت لجنة تابعة من وزارة الصحة المستشفى خلال الأيام السابقة للتأكد من مدى جاهزيتها لتصبح مستشفى عزل صحي.

وتحول إدارة مستشفى الزيتون التخصصي الآن جميع الحالات التي تتلقى بها العلاج إلى مستشفيات قريبة حتى يتم إخلاء المستشفى من المرضى نهائيا لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية قال خلال اجتماعه بلجنة الصحة بمجلس النواب، إن عددا من المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا، وصلت هذا للحد الأقصى للاستيعاب.