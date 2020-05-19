نور لـ"الوطن": محمد رمضان ممثل محترف.. ولا يتدخل في عمل غيره

أشادت النجمة اللبنانية نور، بالنجم محمد رمضان، بعد تعاونهما معاً في مسلسل البرنس للمخرج محمد سامي، والذي يحقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاق عرضه في مصر والدول العربية.

وعبّرت نور، لـ"الوطن"، عن سعادتها بالتعاون مع رمضان، موضحة أنَّه "ممثل شاطر ومحترف، وجسّد شخصية رضوان البرنس بعناية فائقة".

وبسؤالها عن صحة ما يتردد عن تدخلاته في السيناريو، ردت "نور" قائلة: "على الإطلاق، فهو ممثل محترف كما أشرت، ولا يتدخل في عمل غيره، فربما يعطي رأيه في تفصيلة مثلما أعطي رأيي تماماً، ولكنه لم يفرض شيئاً عليّ أو على غيري".

ويشارك في بطولة البرنس أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، عبدالعزيز مخيون، سلوي عثمان، ريم سامي، أحمد داش وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.