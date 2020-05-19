ننظر لها بسلبية.. روسيا تعلق على تهديدات ترامب لمنظمة الصحة العالمية

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بجنيف، جينادي جاتيلوف، اليوم، أن روسيا تنظر بشكل سلبي إلى تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمنظمة الصحة العالمية.

وقال جاتيلوف، خلال مؤتمر الكتروني بعنوان "مكافحة كوفيد-19 في ظروف النزاع: التجربة السورية" الذي نظمه نادي فالداي الدولي للمناقشة: "بالطبع موقفنا سلبي من هذا، لأننا، ومن حيث المبدأ أغلبية المجتمع الدولي، نعتقد أن منظمة الصحة العالمية هي على وجه التحديد المنظمة التي يجب أن تنسق الأنشطة الصحية الدولية للدول، والآن الأولوية لمكافحة الفيروس التاجي"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف أن هجمات واشنطن هذه على منظمة الصحة العالمية هي ببساطة غير ناجحة، إذا اتهمت منظمة الصحة العالمية بأنها منظمة غير شفافة وغير فعالة، فكيف نقيم الوضع في المقر الرئيسي للمنظمة حيث يوجد أكثر من 90% من الخبراء الأمريكيين بين صفوف القيادة، وهم على دراية تامة ببداية الوباء وتطوراته.

وأردف أن الولايات المتحدة لاعب مهم في الساحة الدولية ولاعب مهم في نظام منظمة الصحة العالمية، وسيكون من المحزن للغاية فقدان الولايات المتحدة الأمريكية كشريك.

هذا وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة إذا لم تجر المنظّمة الأممية، خلال 30 يوما "إصلاحات جوهرية كبيرة".