ترامب يجدد الهجوم على "الصحة العالمية" بسبب كورونا: "دمية الصين"

أعلنت الصين، أنها بنت أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات فى العالم، وهو جاهز لإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة بمجرد إثبات أنّ أحدها آمنا وفعالا، ويصل معدل إنتاجه إلى 100 مليون جرعة سنويا.

نجحت أمريكا في السيطرة على تفشي الفيروس التاجي على أرضها، ففى المرة الأولى منذ أسابيع تسجل حصيلة وفيات يومية أقل من 800، لتسجل 759 وفاة جديدة بالفيروس، أمس، وعلى الجانب الآخر أصبحت البرازيل، ثالث دولة في قائمة الإصابات العالمية، في غضون 72 ساعة فقط، تخطت كلا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في أعداد المصابين لتقفز بذلك من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة عالميا.

وجدد "ترامب" هجومه على منظمة الصحة العالمية، مهددا بسحب تمويل الولايات المتحدة بصفة دائمة، وأمهل المنظمة 30 يوما تلتزم خلالها المنظمة، التي وصفها بـ "دمية الصين"، بتحسينات جوهرية ملموسة، وإلا خاطرت بفقدان ملايين الدولارات وعضوية الولايات المتحدة معا.

وآثارت تلك التصريحات غضب الجانب الصيني، واعتبرت بكين أن تصريحات "ترامب" تهدف إلى تشويه سمعتها، واتهمت الخارجية الصينية الرئيس الأمريكي بأنه يحاول صرف النظر عن عدم كفاءة إدارته في التعامل مع الأزمة.

فيما كشف الرئيس الأمريكي عن تناوله لعقار الهيدروكسي كلوروكوين للوقاية من فيروس كورونا، على مدار أسبوعين رغم تحذيرات مسؤولين في قطاع الصحة من أن استخدام هذا العقار قد يكون غير آمن، لما له من مجموعة من الآثار الجانبية القاتلة المحتملة، وهو ما أنتقدته عضو مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وقالت إن الرئيس الذي يعاني من "السمنة المفرطة" يعرض صحته للخطر.

وحذر نائب كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا، جوناثان فان تام، من أن البلاد قد تضطر إلى التعايش مع الفيروس على المدى الطويل، قائلا: "قد يغير اللقاح ذلك، ولكن لا يمكننا التأكد من أننا سنحصل على لقاح".