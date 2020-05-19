الدراسة تعود حول العالم بعد "إغلاق كورونا"

تحاول مجموعة كبيرة من الدول، العودة إلى حياتها الطبيعية وتخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، والتي تطلبت فرض إجراءات صارمة على مدار الشهور الماضية، ومن أبرز أوجه الحياة عودة الدراسة، حيث حرصت عدة دول على إعادة الطلاب إلى صفوفهم مرة أخرى، رغم عدم سيطرة هذه الدول على انتشار الفيروس بشكل كامل على أراضيها.

بعد 5 مرات من التأجيل بسبب مخاوف متعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد، قررت كوريا الجنوبية، فتح المدارس، غدًا، لاستقبال الصف النهائي من المرحلة الثانوية، وقال مكتب التعليم في سول إن "في حال ارتفع عدد الإصابات بكورونا بشكل حاد، بكل تأكيد سنراجع خطة فتح المدارس لطلاب المرحلة الثانوية"، مضيفًا أنه من الممكن تأجيل اختبار الجامعات لشهر في حالة الطوارئ.

واستأنفت إسرائيل الدراسة بجميع مراحل التعليم، يوم الأحد الماضي بعد توقف دام شهرين، في جميع المدارس ابتداء من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وتتم الدراسة وفق تعليمات وزارة الصحة، بما في ذلك ارتداء الأقنعة الواقية.

وفي لبنان، قررت السلطات عودة الدراسة في نهاية شهر مايو الجاري، فيما دعت دور الحضانة إلى الاستعداد لاستقبال الأطفال في يونيو المقبل، على أن يستريح التلامذة لمدة شهرين كعطلة صيفية قبل أن يبدأ العام الدراسي الجديد في أكتوبر المقبل.

وأعلن وزير التعليم العالي الجزائري، شمس الدين شيتور، عودة الدراسة في الجامعات بصفة عادية أواخر أغسطس المقبل.

وواجهت فرنسا انتكاسة في خطة إعادة فتح المدارس مرة أخرى، حيث تم السماح بإعادة فتح حوالي 40 ألف مدرسة وحضانة ورياض أطفال الأسبوع الماضي، ولكن غلقت ثماني مدارس للأطفال أبوابها مجددا، بعد أن أظهرت فحوص أجريت للطلاب وجود إصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام معدودة من فتحها، وقالت السلطات إن معظم المدارس المتضررة ستتمكن من إعادة فتح أبوابها بحلول 25 مايو الجاري.

استأنفت المدارس في فيتنام، بداية مايو الجاري، نشاطها بعد إغلاق استمر 3 أشهر كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنضم ألمانيا لقائمة الدول التي أعادت الطلاب إلى الدراسة، حيث بدأ مئات الآلاف من الطلاب في ألمانيا العودة إلى مدارسهم ، بعد أسابيع من التوقف، حيث أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن العودة في بعض الولايات تقتصر على طلاب المراحل الذين لديهم اختبارات نهائية العام المقبل، وأعلى صفوف المرحلة الابتدائية، فيما سيظل معظم الطلاب من المرحلة الأولى حتى الثالثة ومن المرحلة الخامسة حتى الثامنة في المنزل حاليا.

وفي القارة الأفريقية، قررت الحكومة السنغالية الشروع في فتح المدارس بداية من الثاني من يونيو المقبل، وذكر بيان رسمي بثته الإذاعة السنغالية، أن الحكومة قررت عودة الدراسة يوم الثاني من يونيو، بالنسبة للأقسام التحضيرية للامتحانات، وبالنسبة للتعليم العالي أنه "على الأكاديميات التفكير في أساليب الاستئناف الشامل للتدريس خلال الفترة من الثاني إلى الرابع عشر يونيو القادم.

وقد سمحت السلطات الصينية بإعادة فتح بعض المدارس، بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق على خلفية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان وسط البلاد، وذلك بعد انخفاض أعداد الإصابات اليومية بشكل ملحوظ.