"زايد" و"أكتوبر".. مبادرات رسمية وشعبية لتوفير مستلزمات الوقاية

في محاولة للمساعدة في توفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، في وقت تدعو فيه الحكومة لمزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، بدأ كل من جهازي مدينة أكتوبر والشيخ زايد ورموز المجتمع المدني مبادرات لتوفير مستلزمات الوقاية من كمامات ومواد مطهرة، في تقليد اعتبر مواطنون أنه يعكس إحساسا بالمسؤولية تجاه السكان، وخطوة مهمة لوقف انتشار الفيروس.

وأعلنت صفحات "أكتوبر هتتغير"، و"ساكن في زايد" و"يالا نغير زايد" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر ساحات للتواصل بين مسؤولي المدينتين والمواطنين، عن مواعيد وأماكن توزيع مستلزمات الوقاية، فتحت عنوان "الكمامة ضمانة ليك وحماية للى حواليك"، نشرت صفحة "أكتوبر هتتغير"، أمس، أن "جهاز المدينة يعلن عن بيع الكمامات بسعر المصنع أمام مقر الجهاز بمدينة 6 أكتوبر، العلبة 50 قطعة بسعر 100 جنيه، والتواجد الآن داخل مبنى الجهاز أمام المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وأمام نادى مدينة 6 أكتوبر بجوار المعارض، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وسيتم نشر أماكن التواجد وكذا أسماء المصانع المشاركة بالمبادرة. جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر".

وقبلها بأيام قليلة، نشرت صفحة "ساكن في زايد" منشور، يقول "نقلا عن مجلس أمناء الشيخ زايد، سيتم بدءا من اليوم توفير منفذ بيع للكمامات بأسعار مخفضة تبدأ من 2 جنيه للكمامة وماسك حماية الوجه والكحول الإثيلي وذلك من خلال منفذ متحرك لخدمة جميع أحياء المدينة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا على النحو التالي: الجمعة 15 مايو: أمام أمريكانا بلازا، الحي الأول أمام بنك الإسكندرية، والسبت 16 مايو: الحي الـ16 أمام مزار مول، والاثنين 18 مايو: أمام هايبر وان، والأربعاء 20 مايو: أمام مبنى جهاز المدينة"، ولاحقا نشرت الصفحة تعديلات على أماكن تواجد المنفذ المتحرك، لمساعدة السكان في الوصول إليها.

وقال هاني زحلان، عضو مجلس أمناء مدينة زايد سابقا، ومؤسس جروب "يالا نغير زايد"، الذي يضم أكثر من 100 ألف عضو: "إن هناك ترتيب تم عن طريق اللواء مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة زايد، أن يتم إنشاء منفذ لتوفير الكمامات بالسعر الرسمي لأهالي المدينة، ومن المقرر مبدئيا أن يكون في الحي 13 بالمدينة، وأن يتم إنشاؤه بعد العيد، أما الآن فتم توفير منافذ أو سيارات متنقلة لتقديم الخدمة بشكل مؤقت لحين تنفيذ المنفذ الثابت"، لافتا إلى أن هناك شركات تعاونت بالفعل مع جهاز المدينة لتوفير الكمامات بالسعر الرسمي المقرر بجنيهين.

وكشف "زحلان" لـ"الوطن"، أن هناك مبادرة أخرى من جانب المجتمع المدني تتم بالتوازي مع المبادرة التي أقدم عليها جهاز المدينة، لتوفير الكحول والمعقمات، حيث تم التوصل لشركة ذات سمعة جيدة في المجال، وتم إرسال عينات من منتجات لأحد المعامل زيادة في التأكد من جودتها، ورد المعمل أمس مؤكدا جودة العينات، ومن المقرر أن يباع لتر الكحول ضمن هذه المبادرة بالسعر الرسمي المحدد من جانب الحكومة وهو 55 جنيها، هذا فضلا عن بقية المعقمات والتي تشمل "الهاند جيل" و"الاستراليم".

ومن ناحيته، أعرب عصام عرفة، أحد نشطاء العمل الأهلي بمدينة زايد، عن ترحيبه بمبادرة جهاز المدينة، مشيرا إلى أنها "تعكس إحساسا بالمسؤولية من جانبهم، وتعمل على توفير مستلزمات الوقاية للمواطنين في هذا الوقت الحرج، بالإضافة إلى أنها تجنبهم الوقوع فريسة للمنتجات المضروبة التي يعلن عنها البعض أو المغالاة في الأسعار التي يلجأ إليها الكثيرون"، حسب تأكيده.