نائب يطالب بمنافذ متحركة لبيع الكمامات الطبية بأسعار مخفضة

تقدم فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن وجود نقص كبير في بعض مستلزمات الوقاية، لا سيّما الماسكات والكحول الإيثيلي، بسبب تصدير هذه المواد لكثير من الدول، ما أدى إلى هذا النقص، موضحا أنّ قرار الدولة لوقف تصدير المستلزمات، يسهم في حلّ الأزمة وتوافرها، لأنها الأكثر طلبا في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

وأكد أنّه حال تطبيق الحكومة قرار ارتداء الكمامات الطبية للمواطنين، سيؤدي ذلك إلى رفع سعر الكمامات في الأسواق أكثر من ذلك، لذلك يجب توفيرها في المناطق على مستوى الجمهورية وبأسعار عادلة تكون في متناول الجميع، ومحاربة كل من يحتكر هذه الأدوات وتغليظ العقوبة لمنع الممارسات بشكل عام، موضحًا أنّ هناك كمامات طبية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات الفنية.

وأوضح أنّه لتمكين أصحاب الصيدليات من بيع الكمامة بسعر 2 جنيه، فعلى الحكومة إلزام المصانع المنتجة وموزعي المستلزمات الطبية بتوريد الكمامة بسعر 1.60 جنيه للصيدليات، أو إخطارها بقائمة بمصانع المستلزمات الطبية التي ستورد للصيدليات بسعر 1.60 جنيه للكمامة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك للتصدي للارتفاع الملحوظ بأسعارها، وطرح المنتجات في منافذ بديلة متحركة تجوب الشوارع، مع تشديد الرقابة لمنع احتكار أدوات التعقيم سواء الكمامات والقفازات أو الكحول، لافتا إلى أنّ هناك بعض المناطق لا يوجد بها كمامات، في الوقت الذى تعد فيه من أهم وسائل وإجراءات الوقاية.