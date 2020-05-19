في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. 16 نصيحة للحماية من حرائق المنازل

في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتغييرات المناخية الحالية، تسبب ذلك في حريق عدد من المباني والمنشآت وحتى المنازل، آخرهم قبل ساعات قليلة.

ومن الممكن أن ينجم الحريق بالمنزل لعدة أسباب، من بينها المدفأة وتسريب الغاز، ونشر موقع "arrivea live" والصليب الأحمر عدة نصائح للوقاية من حرائق المنازل، أبرزها كالتالي:

نصائح لحماية المنزل من الحرائق

- تثبيت أجهزة إنذار الدخان بمختلف حجرات المنزل، واختبارها كل شهر.

- تهيئة جميع أفراد الأسرة لخطة النجاة من الحرائق وممارسة الخطة مرتين في السنة.

- في حال نشوب الحريق، يجب الخروج سريعا وطلب المساعدة.

- تعليم أفراد الأسرة أن ينزلوا ويتدحرجوا إذا كانت ملابسهم قابلة للاشتعال.

- الاستعانة بمتخصص لتركيب الأجهزة الكهربائية أو لإصلاحها.

- الصيانة اللازمة لصمامات الأمان بفترة دورية، على الأكثر كل 6 أشهر.

- قبل استخدام أي مفتاح كهرباء في المنزل، التأكد من عدم وجود رائحة غاز.

- عدم تعرض الأنابيب أو مصدر سريان الغاز إلى درجات حرارة مرتفعة.

- توفير مكان للتهوية، بجانب الأجهزة التي تعتمد على الغاز والكهرباء.

- محاولة إطفاء النار سريعا عند اكتشافها، بالوسائل المتوفرة.

- عدم استخدام الماء لإطفاء الأجهزة الكهربائية.

- إبعاد المواد والأجهزه التي قد تسهم في انتشار الحريق عن منطقة النار.

- تغطية الأنف لعدم الاختناق من دخان الحريق.

- عدم ملاصقة الدفاية للأسرة والمفروشات والمناضد والستائر، أو بالقرب من الأِياء القابلة للاشتعال.

- يجب عدم تشغيل المدفأة أثناء النوم، لتجنب أي أعطال تسبب اشتعالها دون دراية.

- عدم تحميل الأسلاك والوصلات الكهربائية فوق طاقتها.