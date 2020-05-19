صور.. السيطرة على حريق في قليوب وإنقاذ المنطقة من كارثة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقليوب إثر اشتعال النيران في حوش بأحد المنازل يضم مخلفات جراء ارتفاع درجات حرارة.

جرى السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، وإنقاذ المنطقة من كارثة محققة لقرب الحريق من مخزن لأسطوانات البوتجاز.

وتلقى المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بلاغا بوقوع حريق في منزل بدائرة القسم.

انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على النيران بحضور العميد سيد عبد الرحيم مأمور قسم قليوب والمقدم أحمد الشعراوي رئيس الحماية المدنية بجنوب القليوبية ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب وكرم السويلكي نائب رئيس المدينة.

وتبين أن الحريق نشب في كميات كبيرة من القمامة في حوش (منور) يطل عليه 3 منازل، بينها منزل بضم مخزن لأسطونات البوتاجاز، وبسبب تراكم القمامة فيه اشتعلت فيها النيران لارتفاع حرارة الجو.