الرئيس السيسي يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا

بسام راضي : "شارك السيد الرئيس اليوم في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التباحث بشأن آخر تطورات القضية الليبية.

السيد الرئيس يؤكد في كلمته علي :

- استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها.

- موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، و الدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته.

- رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية.