ساويرس عن الخوف من كورونا: جبن وعدم إيمان بربنا

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن الخوف من أزمة انتشار فيروس كورونا "مغالى فيه".

وأضاف ساويرس خلال حواره عبر فضائية روسيا اليوم: " هو جبن وعدم إيمان بربنا، يا ريت شوية إيمان وقل لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم".

وتابع: "بطلنا نسلم ونحضن بعض، دي عيشة إيه المنيلة دي؟!". وحول سبب عدم التزام المصريين بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، قال ساويرس: "إحنا متواكلين على الله، عندنا التواكل في كل حاجة، الناس بتمشي وسط العربيات وهي بتعدي ومفيش التزام، وبيعدي وسط العربية ويدي ضهره للعربية".

وحول رأيه في إجراءات دولة السويد، قال ساويرس: "هم فاتحين الشغل عادي ومنعوا الكبار من النزول، وعملوا باللي أنا قلته بالظبط، وسايبين الناس مع بعض، ولو قارنا عدد الإصابات اللي حصلت عندهم مازادتش عن إيطاليا، اللي هي قفلت الدنيا كلها، وهي متطبقة في مصر".

وحول قطاع الطيران، قال ساويرس: "ممكن نفتح كل حاجة وناخد إجراءات، ويكون الفتح 50% ونسيب كرسي بين كل كرسيين مؤقتًا لحد ما نعرف طريقة التعقيم، وبالنسبة للمطاعم نبعد الترابيزات عن بعض شوية، ونفس الأمرللفنادق، والإجراءات الاحترازية تكلفتها عالية، فتمن الغرف هتزيد".