ساويرس عن "فرص كورونا": ممكن تشتري شركة طيران بدولار.. بس بديونها

علق المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، على مصير الأنظمة الرأسمالية في مرحلة ما بعد كورونا.

وقال ساويرس خلال حواره عبر فضائية "روسيا اليوم": "ولا حاجة هتفضل زي ما هي، متصدقوش الكلام الفارغ بتاع الاشتراكيين والشيوعيين".

وحول تشجيعه الدائم على الاستمثار في الذهب، قال: "هو ملاذ آمن في كل الأزمات، هو تمنه بيزيد وكل حاجة بتنزل".

وحول قضاء يومه في الحجر الصحي، قال: "أقرأ الجرائد وأقوم بأعمالي وأزور أهلي، وأمارس الرياضة لمدة ساعة في اليوم وأسمع الموسيقى، وكل هذا لن يعوضني عن عودة العمل".

وحول الفرص التي خلفتها الأزمة، قال رجل الأعمال: "الفنادق بتتباع النهاردة بنص التمن، وشركات الطيران بنص التمن، وممكن تشتري شركة طيران بدولار بس بالديون اللي عليها، وإيرادات الإعلانات نزلت".