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ساويرس عن "فرص كورونا": ممكن تشتري شركة طيران بدولار.. بس بديونها

كتب:

شريف سليمان
08:12 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
نجيب ساويرس

نجيب ساويرس

علق المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، على مصير الأنظمة الرأسمالية في مرحلة ما بعد كورونا.

وقال ساويرس خلال حواره عبر فضائية "روسيا اليوم": "ولا حاجة هتفضل زي ما هي، متصدقوش الكلام الفارغ بتاع الاشتراكيين والشيوعيين".

وحول تشجيعه الدائم على الاستمثار في الذهب، قال: "هو ملاذ آمن في كل الأزمات، هو تمنه بيزيد وكل حاجة بتنزل".

وحول قضاء يومه في الحجر الصحي، قال: "أقرأ الجرائد وأقوم بأعمالي وأزور أهلي، وأمارس الرياضة لمدة ساعة في اليوم وأسمع الموسيقى، وكل هذا لن يعوضني عن عودة العمل".

وحول الفرص التي خلفتها الأزمة، قال رجل الأعمال: "الفنادق بتتباع النهاردة بنص التمن، وشركات الطيران بنص التمن، وممكن تشتري شركة طيران بدولار بس بالديون اللي عليها، وإيرادات الإعلانات نزلت".