وفيات غامضة ومفاجئة بين كبار السن في شمال دارفور

قال والي شمال دارفور (غرب السودان) اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، إن مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، تعيش هذه الأيام حالة عدم استقرار صحي ناتج عن حدوث وفيات مفاجئة بين كبار السن فيها بصورة مُلفتة.

وطالب خوجلي، في كلمة وجهها إلى مواطني الولاية اليوم عبر الإذاعة المحلية، بعدم الخروج من الولاية لأي سبب من الأسباب، مناشدا مواطني مختلف المحليات بعدم القدوم إلى الفاشر، لحين التعرف على أسباب "ظاهرة الوفيات المفاجئة".

وحث جميع الأسر على تكثيف رعايتها الصحية لكبار السن من الرجال والنساء وعرضهم على الأطباء في حالة حدوث طارئ، كما طالبهم، في حال حدوث وفيات، بإبلاغ السلطات الصحية فورا، لمعرفة أسباب الوفاة.

في غضون ذلك، أشارت وكالة السودان للأنباء "سونا" إلى أن مدنية الفاشر شهدت منذ مطلع الأسبوع الجاري، سلسلة وفيات "غامضة" وسط المُسنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاما، وبصورة ملفتة، ربما تجاوزت 100 حالة وفاة.

وحسب آخر إحصاء أعلنته وزارة الصحة السودانية، وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال دارفور إلى ١٢ إصابة.