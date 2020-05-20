10 حرائق مختلفة شهدتها مصر في أقل من أسبوع

منذ الجمعة الماضية، تشهد البلاد حرائق عدة، تعددت أسبابها بين الماس الكهربي واشتعال النيران داخل المنازل وحتى بسبب ارتفاع درجة الحرارة الذي يولد حريقا سريعا، وترصد "الوطن" أبرز تلك الحوادث:

الجمعة

نشب حريق في عدد من المنازل بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، التي تخضع للعزل حاليا نتيجة ظهور عدد كبير من مصابي كوورنا، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق لمساعدة أهالي القرية الذين تجمعوا لإخماد الحريق.

بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في محل سوبر ماركت بشارع الجمهورية دائرة قسم ثان سوهاج، بسبب ماس كهربائي، وأتت النيران على معظم محتوياته.

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق شب داخل أحد المطاعم الشهيرة، في كفر الزيات، بسبب ماس كهربائي، وتم الدفع على الفور بـ 5 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على النيران قبل امتداها للمناطق المجاورة.

وتسبب الحريق الذى نشب قبل دقائق من الإفطار، في تفحم سيارتين، واحتراق كافة محتويات قاعة أفراح ومطعم.

السبت

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق محدود اندلع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الوراق، تقع بالطابق الثاني داخل عقار سكني مكون من 4 طوابق، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة، ورجحت التحريات والمعاينة، أنّ سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

الاثنين

نشب حريق آخر في شقة تقع بالطابق الثالث داخل عقار سكني مكون من 5 طوابق، بمنطقة قسم الجيزة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة عليه، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة.

كما نشب قبل الإفطار حريق في مزرعتين دواجن بقرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، ما أسفر عن تدميرهما وامتداد النيران لمنزل مجاور ويرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه.

الثلاثاء

شهدت قرية السملاوية بمركز زفتى بمحافظة الغربية حريقا هائلا، اندلعت نيرانه بشونة للأخشاب، تقع على مساحة فدان ونصف، بشكل مفاجئ، إثر حدوث ماس كهربائي، ما تسبب في التهام معظم محتوياته، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، لإخماد نيران الحريق، قبل امتداده للمنازل المجاورة.

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق محدود اندلع في منزل بمنطقة قسم أبو النمرس، وأوضح الفحص أنّ الحريق نشب في منزل مكون من طابقين، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وأتت النيران على بعض محتويات المنزل.

كما تمكنت أجهزة الحماية المدنية في القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في مخزن أنابيب عشوائي في قطعة أرض فضاء تستخدم في تخزين أنابيب البوتاجاز بالخانكة، دون إصابات، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على الحريق قبل انفجار الأنانبيب، حيث امتدت النيران لمنزلين عشوائيين "سويسي" مجاورين دون خسائر في الأرواح.

بينما شب حريق في أحد المباني الإدارية قرب الطريق الدائري ناحية منطقة صقر قريش والمعادي، وسط تصاعد أعمدة النيران وألسنة اللهب، تسبب في تعطل حركة المرور بصورة كبيرة على طريق الأوتوستراد في الاتجاهين، المؤدي للسيدة عائشة والاتجاه الآخر المؤدي إلى منطقة صقر قريش والمعادي.