مشاجرات بالسلاح و"العدالة والتنمية" يعرقل مساعدات لمتضرري كورونا في تركيا

شهدت تركيا العديد من الأحداث المتعلقة بالحكومة والمعارضة فيما يتعلق بأزمة وباء كورونا.

هجوم بالسلاح على 2 من عاملي فرن في دائرة مالتبة التابعة لإسطنبول رصدته الكاميرات

وفقا للإدعاءات ففي حي باغلارباشي لدائرة مالتبة التابعة لمدينة إسطنبول التركية فقد حدثت مشاجرة أمس بين أحد ساكني الحي مع بائعي الخبز بسبب عمل ضجيج في الشارع لتتحول المشادة بعد وقت قصير إلى عراك.

ليذهب المشتبه به إلى منزله ويحضر سلاحه ويذهب إليهم لتشتعل المشاجرة مرة أخري وأطلق عليهم 5 طلقات نارية متسببا في إصابتهما في ساقيهما ويهرب من مسرح الحادث، وقامت الكاميرات برصد الحادث.

ليقوم بعدها المشتبه به بتسليم نفسه لمركز شرطة المدينة استعدادا لنقله للمحكمة بعد إتمام الإجراءات.

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حزب العدالة والتنمية الحاكم يستولي على المساعدات في بلدية شامدينلي التركية

منعت رئاسة بلدية شامدينلي التركية التابعة لحزب العدالة والتنمية حملة المساعدات التي أطلقتها غرفة التجار والحرفيين، لإعانة أهالي المدينة التابعة لمحافظة هكاري، في ظل تفشي وباء كورونا في تركيا.

كما استولت البلدية على الجناح الذي خصصته الحملة لجمع المساعدات وأزالت لافتات الحملة.

وكانت غرفة التجار والحرفيين بشمدينلي قد أطلقت حملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تحت اسم "اترك ما في استطاعتك، وخذ حاجتك"، ولكن سرعان ما حظرت رئاسة البلدية تلك الحملة.

وقالت بلدية العدالة والتنمية في بيان رسمي، إن ذلك التدخل جاء نتيجة انتهاك المادة 7 من القانون رقم 2860 بشأن جمع التبرعات، مشيرة إلى أنه من المعروف أن المساعدة يجري تحصيلها وجمعها عن طريق الحصول على إذن من السلطات المختصة، ولكن بما أن صناديق المساعدة التي جري إنشاؤها مخالفة للقانون، فقد اتخذ مجلس البلدية قرار إزالتها.

ومن جانبه، قال رئيس غرفة التجار والحرفيين في شمدينلي، محرم تكين، في حوار له مع موقع يوكسيكوفا خبر، "في هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى المساعدة والوحدة، يجب تقديم الدعم بدلاً من منع حملات المساعدات، وأفضل أنواع المساعدات هي التي تقدم باليد اليمنى ولا تراها اليد اليسرى، وكان ذلك هو هدف الحملة فقط".

وأضاف تكين أن البلدية أصدرت بيانًا بأننا لم نحصل على إذن لحملة المساعدة، لكننا بدأنا الحملة بعد استخراج التصاريح اللازمة وإعلام البلدية.

تمرد بلديات حزب الشعوب الديموقراطي الكردي على تعيين "وصاة" من قبل الحكومة على البلديات التابعة للحزب

تتوالى ردود الأفعال ضد تعيين وصاة من قبل الحكومة التركية على بلديات حزب الشعوب الديموقراطي ذو الأغلبية الكردية، وقاموا بعمل وقفات احتجاجية في العديد من المدن التركية رافعين لافتات: "لا يمكن أن تسير الأمور على هذا النحو" و"الوصاة هم غصب لإرادة الشعب".

لا يقف حزب الشعوب الديموقراطي الكردي أمام تعيينات الوصاة في فترة وباء كورونا على البلديات التابعة له صامتا، حتى إن العديد من منسوبي الحزب خرجوا إلى الشوارع اعتراضا على قرار تعيين الوصاة على البلديات الكردية وآخرها بلدية إغدر، سيرت، كورتالان، بايكان، وألتن أوفا، كما عارضت المنظمات المدنية أيضا القرار ودعت إلى نضال مشترك.