أمين الفتوى: الصدقة ترفع البلاء ولا تنقص من مال العبد

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضع لأتباعه معايير يعملون بها في إطار حياتهم الطبيعية، ومنها حثه على التصدق بحديثه الصحيح "ما نقص مال عبد من صدقة".

وأضاف "عمران" خلال استضافته ببرنامج "فتاوى"، والذي يقدمه الإعلامي محمد الحداد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإنسان تعود على الادخار وعدم صرف الأموال خوفا من الفقر، وهو ما نهانا الله عز وجل عنه حينما قال "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون"، وتقول القاعدة بأن الوجود ينفعل بالجود"، موضحا أن الصدقة نافعة للجميع ولصاحبها أولا، وذلك لما يحدث بحياتنا كثيرا بأن الصدقة ترفع البلاء وتدفع نظر الناس إلى المتصدق بالرضا.

وأكد أن الصدقة وإعانه الناس والوقوف مع المحتاجين شيء هام، وهو ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.