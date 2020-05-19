ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ861 جنيها

شهدت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا عن أسعار بداية التعاملات الصباحية، بعد أن لحق بها تذبذب خلال الفترة الماضية، باعتباره الملاذ الآمن الوحيد من انهيار الاقتصاد العالمي وتأثره بجائحة فيروس كورونا المستجد الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حيث ارتفع سعر أعيرة الذهب مقارنة بنفس معاملات صباح اليوم، وسجل عيار 21 سعر 861 جنيهًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم، والتي سجلت استقرارا.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 867 و870 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 759 و761 جنيها، فيما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 651 و652 جنيها، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و88 جنيها.