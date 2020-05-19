محافظ الوادى الجديد: تطبيق الإجراءات القانونية ضد مخالفي قرارات الحكومة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، الجهاز التنفيذي، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالبيانات الرسمية وعدم نشر أو تداول أخبار أو معلومات عن أزمة فيروس كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الصحة والصفحة الرسمية للمحافظة.

وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة من بيانات معتمدة وعدم نشر أية معلومات أو تداولها على أنها موثقة وذلك درءا للشائعات، مشيرا إلى أن جميع الحالات الإيجابية التى يتم تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.

وأضاف المحافظ، أنه يجري تواصل أعمال متابعة الأسر المعزولة بمنازلهم، من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد التزامهم بفترة العزل المقررة، مناشدا المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن أمس الاثنين، تعافي عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد وصولها للمحافظة وخروجها من مستشفى العزل الصحي باسنا ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 24 أشخاص.