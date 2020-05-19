بسبب وجبة فاسدة إصابة طفلين بتسمم غذائي بالغنايم في أسيوط

أصيب طفلين بتسمم غذائي تناولا وجبة منزلية يشتبه في كونها فاسدة بقرية العطايمة التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط وتم تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة الغنايم بوصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول كلا من الطفلين " محمد احمد عبدالمنعم ٥ سنوات وشقيقه مصطفى احمد عبدالمنعم ٣ سنوات" مقيمين بقرية العطايمة بالغنايم بحرى مصابين بقئ وإعياء شديدين يشتبه كونه تسمم غذائى وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وتحويلهم للمستشفى الجامعي.

وبالانتقال وسؤال والدهما أقروا أن إصابتهم نتيجة تناول وجبة غذائية جرى إعدادها بالمنزل يشتبه كونها فاسدة.

جرى تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.