حارس ليفربول يكشف الوجه الآخر لـ محمد صلاح: يبدو منطويا ولكنه شخصية قوية

أبدى أدريان حارس مرمى ليفربول، إعجابه الشديد بتجربة الدوري الألماني، الذي اتخذ أولى خطوات استئناف المسابقات في الدوريات الخمس الكبرى، في إشارة إلى أن الدوري الإنجليزي سيحذو حذوه ويعود خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر "أدريان" في حوار له عبر شبكة "bien sports"، أن مبادرة "البوندسليجا" بعودة عجلة المسابقة للدوران من جديد، "إيجابية"، خاصة أنها جاءت تحت ضوابط صارمة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين، بجانب أن الاستئناف سبقه معسكر مغلق في أحد الفنادق لتأهيلهم بشكل جيد وهو ما ألقى بظلاله على مستواهم الجيد الذي ظهروا به، متمنياً أن تسير تجربة البريميرليج على نهجها.

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