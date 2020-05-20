لليوم الرابع.. لا إصابات جديدة بكورونا في الوادي الجديد

لليوم الرابع علي التولي لم تسجل محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أي حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 5 حالات، مشيرًا إلى أن إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا قد توفيت مساء الاثنين وهي لسيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، فيما يبلغ عدد الإصابات 43 حالة حتى الآن جميعهم يتلقون الرعاية الطبية.

وأضاف المحافظ، أنه تعافي حالة مصابة بفيروس كورونا وخروجها من مستشفى العزل الصحي بإسنا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 24 حالة.

وأشار المحافظ، إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي، وسيجري تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.