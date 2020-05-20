زغاريد وكعك عيد ودموع.. احتفالات الانتصار على كورونا بعزل كفر الزيات

عبرت الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا، في مستشفى عزل كفر الزيات، التابع لمديرية الصحة بالغربية، عن سعادتهم عقب إخبارهم بتماثلهم للشفاء والسماح لهم بالخروج والعودة إلى عائلتهم وحرصوا على التقاط الصور السيلفي مع أعضاء الطواقم الطبية، وأطلقت السيدات الزغاريد تعبيرا عن فرحتهن بانتصارهن على الفيروس والعودة إلى حياتهن الطبيعية مرة أخرى، كما حرصت الممرضات على توزيع كعك العيد عليهن احتفالا بخروجهن.

"محمد.س"، وجه الشكر الى الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى عزل كفر الزيات وأعضاء الطاقم الطبي وجميع العاملين بالمستشفى على جهدهم في شفائهم، والدعاء لهم بالقدرة على مواصلة المشوار وشفاء باقي المصابين، "ربنا يقويكم".

وحرصت الحالات على التقاط الصور السيلفي مع الطواقم الطبية لنشرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه الشكر اليهم على جهودهم وانهم كانوا سببا في تخفيف آلام المرض عنهم والقضاء على الإصابة وشفائهم.

كما حرصت "الحاجة أمينة" على إطلاق الزغاريد أثناء تسلمها شهادة تفيد تماثلها للشفاء، مبينة أنها دخلت العزل منذ شهر تقريبا، كانت تخضع إلى جلسة غسيل كلى، موجهة الشكر إلى الأطباء وجميع المسؤولين في مستشفى عزل كفر الزيات على جهودهم وحرصهم على تلبية كل مطالبهم واحتياجاتهم وعلى أيديهم تحقق لها الشفاء.

المرضى بعد شفائهم يلتقطون صور سيلفي للذكرى

وأضافت أن حسن معاملتها من قبل الطواقم الطبية للمرضى وحرصهم على توفير طلباتها كان عاملا رئيسيا في رفع روحها المعنوية ثم الشفاء من هذا الوباء.

وأشارت "زينب" إلى أن الطاقم الطبي فدائي، عمل على توفير كافة طلباتها إلى جانب أنهم كان أناسا يتمتعون بالصبر وحسن المعاملة معها ومع كل المرضى، ودائما ما كانت الابتسامة لا تفارق وجوههم، وكانوا حريصين على بث روح التفاؤل في وقلوبنا وسيتم شفاؤنا والخروج مرة أخرى.

وأضافت "منال. ح"، أن الطاقم الطبي بالمستشفى يتعامل معها كأنها واحدة منهم، يعرفونها منذ سنوات وليس من 14 يوما، "شهادة أحاسب عليها أمام الله الطاقم الطبي في مستشفى عزل كفر الزيات تعامل معنا بشكل محترم وآدمي وبطريقة لم نكن نتصورها"، موجهة لهم الشكر على حسن المعاملة والاهتمام بها.

قال " محمد. ص"، انه خلال فترة تواجده في العزل لم يشعر أنه شخص غريب عن العاملين في المستشفى، ودائما ما كان يجدهم حريصين على التقرب منه حتى أصبح بين بعضهم البعض جو عائلي وأسري.

واستقبل "ابراهيم . ح" خبر تماثله للشفاء والسماح له بالخروج ورؤية أبنائه بالدموع، معبرا عن فرحته وسعادته بشفائه، موجها شكرا إلى الطاقم الطبي بالمستشفى "كتر خيركم على اللي عملتوه معنا ربنا يجزاكم خيرا وترجعوا إلى أسركم بالسلامة، وشكرا على تعبكم في الليل والنهار".

مدير المستشفى: فرحة شفاء الحالات لا تقدر بثمن ولا توصف

وقامت دعاء الخياط، أخصائية اجتماعية بالمستشفى، بتوديع الحالات وتوزيع كعك العيد عليهم وذلك احتفالا بخروجهم والعودة إلى منازلهم وأسرهم.

ومن جانبه عبَّر الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى عزل كفر الزيات، أن فرحة الطاقم الطبي بخروج مصابين بفيروس كورونا بعد تماثلهم لا تقدر ولا توصف، وأن العمل بروح الفريق الواحد هو العامل الرئيسي في تحقيق هذا النجاح، مؤكدا أن المستشفى خرج منه اليوم، الثلاثاء، 18 حالة بعد تماثلهم للشفاء، وأمس تم خروج 48 حالة من كفر الزيات والمدينة الجامعية.