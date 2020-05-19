شفاء 18 حالة جديدة من كورونا في عزل كفر الزيات بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم، شفاء 18 حالة من فيروس كورونا في مستشفى عزل كفر الزيات، وخروج من المستشفى.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه خرج اليوم 18 حالة من مستشفى عزل كفر الزيات بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، وأضاف أن الحالات من محافظات مختلفة، وكان مستشفى عزل كفر الزيات كان قد استقبلهم بعد إصابتهم بالفيروس، وخضعوا لمراحل العلاج، وبعد التأكد من سلبية العينات وتماثلهم للشفاء، تم السماح بخروجهم، موجها الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى على جهدهم وحرصهم على تحقيق نسب نجاح يوما بعد يوم والانتصار على كورونا.