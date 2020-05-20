أبرزها زوال كورونا.."أهل مصر" يكشف أمنيات 12 من المشاهير في ليلة القدر

استعرض الإعلامي سمير عمر، في حلقة الثلاثاء من برنامج "أهل مصر" على قناة سكاي نيوز عربية، أمنيات وأحلام 12 شخصية عامة من نجوم مصر في ليلة القدر والتي تنوعت بين أحلام عامة، وأخرى شخصية.

أعرب الفنان هشام سليم، عن أمله فى أن تنتهى أزمة كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها، وأن يبارك له فى أولاده ويحفظهم، وأن يبارك له فى والدته.

فاطمة عيد تحلم بمسرح غنائي

وقالت الفنانة فاطمة عيد، إنها تتمنى وجود مسرح غنائى حقيقى يساعد على إظهار المواهب الجيدة، وأن تصبح ابنتها المطربة شيماء الشايب نجمة مثل النجوم الذين تشاهدهم وتحبهم.

ودعا المنتج محمد العدل، إلى الله أن تعود الدراما بشقيها السينمائى والتليفزيونى إلى سابق عهدها، وأن تحصل الأندية الكروية التى يشجعها وهى الأهلى وبرشلونة وليفربول على حقوقها المستحقة كاملة.

وتمنى السيناريست عمرو سمير عاطف، أن تنتهى أزمة كورونا، وأن تعود الحياة إلى أحسن مما كانت عليه، وأن يتعلم الناس من الأزمة وأن يقتربوا من بعضهم أكثر وأكثر، وأن يعلموا أنهم يشكلون أكبر خطر على أنفسهم وعلى الكوكب.

وأعرب المخرج مجدى لاشين، عضو المجلس الأعلى للإعلام عن أمله فى أن يجمعه الله مع والده ووالدته فى الجنة، وأن يحفظ له أولاده وأسرته.

جمال بخيت يدعو بمضاعفة الإنفاق على العلم

وقال الشاعر جمال بخيت، إنه يتمنى انتهاء وباء كورونا وأن يعود العالم أكثر رشدا وينفق على مكافحة الفقر والبحث العلمى أضعاف ما ينفقه على التسليح والحروب.

ودعا الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار، الله بأن يرحم والده، ويشفى والدته، وأن تنتهى أزمة كورونا.

وتمنى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن تتوقف عمليات إراقة الدماء والاقتتال فى اليمن وسوريا وليبيا وأفغانستان، وأن تتمكن الدول من اجتثاث جذور الإرهاب، أو أن يهدى الله المتطرفين.

حواس يحلم بعودة السياحة

وأعرب الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، عن أمله فى أن تعبر مصر أزمة كورونا، وأن تعود حركة السياحة إلى طبيعتها، وأن تنتعش حركة الآثار.

وقال اللواء سمير فرج، مدير جهاز الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، إنه يتمنى أن تنتهى أزمة كورونا، وأن تنجح مصر فى التعامل مع مرحلة ما بعد كورونا، وأن تستمر فى تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادى، وأن تنجح فى القضاء على الإرهاب.

ودعا الشاعر والموسيقار شفيق الشايب، أن يستوعب العالم درس فيروس كورونا، وأن يعود الناس إلى الحضن الكبير وهو الله عز وجل.

وتمنى الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن يتم القضاء على الإرهاب لأنه يهدد الإنسانية ويقضى على منظومة حقوق الإنسان.