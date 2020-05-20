نعينع: قرأت آيات قرآنية تؤيد السادات في "كامب ديفيد" فعينني بالرئاسة

كشف القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع أنه قرأ أمام الرئيس الراحل أنور السادات آيات من سورة النحل تتحدث عن بنى إسرائيل، ففهم السادات أن الآيات تؤيده في إبرام اتفاقية كامب ديفيد، وأبدى إعجابه باختيار نعينع لهذه الآيات وقال إنه لم يطلع عليها من قبل رغم مداومته على قراءة القرآن، وكافأه على اختياره بتعيينه فى السكرتارية الخاصة فى رئاسة الجمهورية.

وفي سياق متصل، استنكر "نعينع" اتهام طريقة قراءة القرآن الكريم فى مصر بأنها ليست شرعية، مؤكدا أن الأصل هو الالتزام بأحكام التلاوة، وإذا طغت النغمات على الأحكام كان خطأ، لافتا إلى أهمية الدراية بعلم الموسيقى عند قراءة القرآن ولها فوائد كثيرة منها إراحة الصوت من خلال التنقل بين المقامات المختلفة مثل البياتى والنهاوند والصبا، بشرط الالتزام بالأحكام الخاصة بالتلاوة.

أحمد نعينع: الموسيقى لها فوائد كثيرة عند قراءة القرآن

وقال نعينع، فى حواره مع الإعلامى سمير عمر ضمن حلقة أمس الثلاثاء من برنامج "أهل مصر" على قناة سكاى نيوز عربية، إنه يعتبر نفسه قارئا هاويا حتى الآن، وأنه تأثر بالقارئ الراحل مصطفى إسماعيل الذى أتى بأسلوب جديد ومميز، ولذلك تأثر به جدا وكان يقلده، ولولاه لما نجح في أن يجعل لنفسه شخصية، خاصة أنه التقاه وهو صغير السن وبهر بصوته ثم قرأ أمامه في الإسكندرية فأصبحت بينهما صداقة رغم فارق السن استمرت طوال السنوات العشر الأخيرة فى حياة إسماعيل.

أحمد نعينع: أنا قارئ هاوٍ حتى الآن.. وكنت أقلد مصطفى إسماعيل

وأضاف، أن الراحل محمد رفعت هو شيخ القراء وصوته من السماء فى جماله وروحانيته وجلاله وزهده، مشيرا إلى أن رفعت كان يذهب إلى شخص فقير للقراءة مجانا، ويرفض الذهاب إلى الملك لأنه اتفق مع الفقير أولا، ووصف القارئ الراحل محمود خليل الحصرى بأنه صاحب صوت جميل وقدرة على التلوين باستخدام المقامات الموسيقية المختلفة مع الإلمام الشديد بأحكام التلاوة، واصفا القارئ الراحل محمد محمود الطبلاوى بأنه صاحب مدرسة فريدة من نوعها، موضحا أن المقارنة بين القراء لا تكون صائبة إلا إذا عقدت بين أبناء الجيل الواحد