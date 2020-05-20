بهاء الدين إبراهيم.. رائد الدراما التاريخية الإسلامية

يعتبر الكاتب والسيناريست بهاء الدين إبراهيم من أهم الكتاب والمؤلفين الذين اهتموا بتقديم الدراما التاريخية الإسلامية على مدار مشواره الفني ليقدم العديد من أشهر المسلسلات التلفزيونية الدينية.

ولد السيناريست بهاء الدين إبراهيم بمدينة طنطا في 9 أكتوبر عام 1933، وحصل على درجة الدكتوراة بالآداب، بدأ حياته الفنية بالتلفزيون المصري حينما كتب عددا من السهرات التلفزيونية والمسلسلات الإذاعية.

وفي عام 1997 قدم مع المخرج حسام الدين مصطفى مسلسل "عصر الأئمة" من بطولة حمدي غيث، إبراهيم يسري، محمد رياض وكمال أبو رية، وفي نفس العام تم عرض مسلسل "الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان" والذي قام بتأليفه وأخرجه حسام الدين مصطفى وتناول المسلسل قصة حياة الإمام أبو حنيفة النعمان منذ مولده إلى وفاته، وكيف كان يدرس العلم، والدور الكبير الذي قام به في تأسيس واحد من المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى.

وفي عام 1998 تعاون السيناريست بهاء الدين إبراهيم مرة أخرى مع المخرج حسام الدين مصطفى ليقدما مسلسل "الإمام إبن حزم" من بطولة محمد رياض، فيازة كمال، سوسن بدر ووفاء صادق، وفي عام 2000 قدم "بهاء الدين" مسلسل "الفتح المبين" مع المخرجة شيرين قاسم ومن بطولة "أحمد ماهر، طارق الدسوقي، تهاني راشد وإبراهيم خان.

وفي عام 2003 قدم السيناريست بهاء الدين إبراهيم قصة حياة الشيخ محمد متولى الشعراوي في مسلسل "إمام الدعاة" للمخرج مصطفى الشال والذي حقق نجاحا كبيرا، وجسد شخصية الشيخ الشعراوي الفنان حسن يوسف.

وفي عام 2006 كتب السيناريست "بهاء الدين" مسلسل "الإمام المراغي" والذي قام ببطولته أيضا الفنان حسن يوسف ومن إخراج وفيق وجدي وشارك في بطولته نهال عنبر، عمر الحريري وسميرة عبد العزيز.

وظل طوال مشواره الفني يهتم السيناريست بهاء الدين إبراهيم يقدم نماذج للشخصيات الإسلامية المشرفة متناولا أئمة الإسلام وكبار الدعاة، ففي عام 2007 عاد "بهاء الدين" للتعاون مرة أخرى مع المخرجة شيرين قاسم ليقدما مسلسل "الإمام الشافعي" والذي تناول سرد لحياة الإمام الشافعي الذي يعد من أبرز اﻷئمة الذين رسموا معالم الفقه اﻹسلامي لقرون وحياته بين مكة والعراق ومصر.

وكانت آخر الأعمال التي قدمها السيناريست "بهاء الدين" مسلسل "العارف بالله عبد الحليم محمود" عام 2008 من إخراج مصطفى الشال، ومن بطولة حسن يوسف، عفاف شعيب، جمال إسماعيل ومحمد وفيق.

ورحل عن عالمنا السيناريست بهاء الدين إبراهيم في مثل هذا اليوم 20 مايو عام 2016 عن عمر ناهز 83 عاما.