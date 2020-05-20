نائب وزير التعليم ينعى 4 معلمين توفوا متأثرين بإصابتهم بكورونا

نعى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، معلمين توفيا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال حجازي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "تلقيت بمزيد من الحزن والأسى خبر وفاة اثنين من المعلمين التابعين لإدارة المطرية التعليمية، وافتهم المنية متأثرين بفيروس كورونا وهما المعلم عبد اللطيف سعيد إمام والمعلمة إيمان الحسيني محمد من العاملين بمدرسة الشهيد على نجم، وذلك أثناء الإجازة الاستثنائية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء".

وكان نائب الوزير لشؤون المعلمين، نعى معلمين آخرين توفيا أيضا بعد إصابتهما بالفيروس وهما حسني سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور، محمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربية الفنية.