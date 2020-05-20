فصَّل ثوب العيد ومات دون ارتدائه ليتسلمه أهله.. زكريا ضحية حادث براني

لم يتمكن "زكريا" من ارتداء ثوب العيد الجديد الذى قام بتفصيله فى أحد المحال فى برانى، ومات في حادث انقلاب سيارة فى مدينة سيدى برانى بمطروح.

زكريا محمد زكريا ابن مدينة سيدى برانى، توجه منذ أيام لترزي متخصص في تفصيل الثياب البدوية فى الأعياد، واتفق معه على تفصيل ثوب له وأخذ مقاسه، وقام بتفصيل الثوب له، وفى الليلة التى كان سيذهب لتسلم ثوبه، خرج مع زملائه في نزهة بسيارة ملاكي، وخرجت عجلة السيارة خارج الطريق، ووقع الحادث الأليم، توفي خلاله وأصيب أصحابه الثلاثة، ولم تكتمل فرحة "زكريا" هذا الشاب الخلوق الذي تشهد له براني بحسن تعامله مع الناس، وحفظه لكتاب الله، واستلم أهله الثوب من الترزي، اليوم، بعد مرور 24 ساعة على وفاته ليكون بمثابة ذكرى لابنهم في وفاته.

جنازة "زكريا" المهيبة تجمع فيها جميع أهالي مركز ومدينة سيدى براني، تألم فيها الجميع، وعكست حب الناس له، وبره بوالديه، ذلك الشاب الذي كان يدرس في الصف الثاني الثانوي الأزهري بمعهد براني، وكان يعمل مع والده المدرس، بعد الظهر ويساعده في مهنة السباكة ليصرف على نفسه خلال الدراسة، يعرفه القاصى والدانى فى برانى، وكان دمث الخلق، حزنت عليه مدينة برانى، ورحل تاركا أثرا طيبا فى نفوس أهلها، وكانوا جميعا يصطفون يأخذون فيه العزاء وكأنه ابن لهم جميعا.