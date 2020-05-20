الصحة: سلوكيات المواطنين قبل العيد تسببت في ارتفاع إصابات كورونا اليومية

قال خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن أسباب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا أمس، يعود إلى المخالطين وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية خاصة مع دخول عيد الفطر المبارك، ونزول الناس للأسواق بأعداد كبيرة بالإضافة إلى السفر الداخلي.

وأضاف مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ما حدث هو نفس سيناريو الأيام القليلة التي سبقت شهر رمضان المعظم حيث قفزت الأعداد وقتها. ولفت إلى أن أكثر من نصف الأعداد التي أعلن عن إصابتها أمس، من محافظة القاهرة، إضافة إلى محافظات الشرقية والمنوفية والفيوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة، أنه تم خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.