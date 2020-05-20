جريمة من عصر الجاهلية.. إلقاء طفلتين في بئر بسبب "خلفة البنات العار" بقنا

واقعة أعادت في الأذهان ما كان يحدث في عصر الجاهلية قبل 1441 سنة هجرية، عندما كان بعض العرب يقومون بدفن الأطفال الإناث، (وأد بناتهم)، خشية أن تجلب لهم البنات العار في عادات ومعتقدات خاطئة، حتى جاء الدين الإسلامي الذي حرم هذا الفعل في صورة التكوير "وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ"، وإنما ما حدث في قرية البراغيث بمركز أبوتشت، بقيام عامل وشقيقته، باختطاف طفلتين وإلقاءهما في بئر بهدف موتهما ينم على جهل العادات والتقاليد ما زال راسخا ومتوطنا منذ ما السنين.

البداية عندما تلقى اللواء شريف عبدالحميد ، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة بتغيب الطفلتين وفاء أحمد كمال، 4 أعوام، وشقيقتها، إيناس 3 أعوام، بقرية نجع البراغيث.

وبحسب مصدر أمني، إن أحد المواطنين أثناء مروره أمام مقابر القرية سمع أصوات عبارة عن صراخ وعويل تتبع حتى وصل إلى بئر عمقه 15 مترا بجوار المقابر، فنظر في أسفله فسمع سوى الأصوات استدعى عددا من الأشخاص وأخرج البنتين اللتين كانت حالتهما الصحية سيئة، وتم إبلاغ الشرطة التي قدمت بدورها وأدخلتهما المستشفى للعلاج.

تم تشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم أحمد عبد الحق ،وكيل فرع البحث الجنائي، والنقيب أحمد المعداوي ، معاون مباحث أبوتشت ، وتبين أن مرتكبي حمدي. ا. م، 37 عامًا، عامل، وشقيقته، 44 عاما ، " شقيقي والدة الطفلتين، قاما بخطفهما وإلقائهما في البئر بسبب خلافات مع والدهما، ومعايرته أكثر من مرة بإنجاب البنات والعار الذي سيلاحقه في المستقبل، ما دفعهم بالقيام بهذه الجريمة بمحاولة دفنهما إحياء داخل بئر.

على الفور تم نقل الطفلتين إلى مستشفى في سوهاج بواسطة سيارة الإسعاف نتيجة لحالتهما السيئة حيث كانتا فاقدتين النطق بسبب وضعهما الصحي.

تم ضبط المتهمين اللذين اعترفا أمام مباحث المركز بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط والدة الطفلتين بسبب خلافات نشبت بين والد الطفلتين وأسرة والدتهما بسبب أن إنجاب البنات تجيب العار، وهذا كان سبب ارتكابهما الواقعة.

وقررت النيابة العامة بمركز أبوتشت محافظة قنا، حبس المتهمين بإلقاء طفلتين بقرية نجع البراغيث محافظة قنا، داخل بئر عمقه 15 مترًا، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بسبب خلافات نشبت بين والدي الأطفال بسبب إنجاب الفتيات.

واستدعت النيابة والدة الطفلتين وقامت التحققت معها.

وقال حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن بقنا، إن فريق التدخل السريع لم يتلقَ أي بلاغ بهذا الشأن، لافتا إلى أنه فور تلقيه أي إخطار سوف يتدخل بشكل سريع واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أن الفريق على تواصل مباشر مع مكتب الوزيرة بخصوص هذه البلاغات.

وقالت سميحة سعد، مدير لجان حماية الطفل في محافظة قنا، إن اللجنة الفرعية في أبوتشت تواصلت وتبين وجود خلافات بين الأب والأم، كاشفة أنه يوم الخميس المقبل سيتم مقابلة الأم لمعرفة تفاصيل أكثر حول الواقعة.

وقال خالد عويس، رئيس مجلس مدينة أبوتشت، الذي يشرف على لجنة حماية الطفل الفرعية في المركز، إن عدد أفراد الأسرة 5، الأب والأم والبنتين المجنى عليهما 4 و3 سنوات وطفلة أصغر أقل من عامين، الأم على خلاف مع الأب وتقيم بمنزل أسرتها، ومقبوض عليها الآن هى وأخوها واختها.

وأوضح أن البنتين المجني عليهما بمستشفى سوهاج وتحدقوا بالأمس للشرطة، موضحًا أن هذا العمل شنيع بهذا الشكل وينم عن جهل كبير.