صيادلة القاهرة تخاطب الحارس القضائي لزيادة تعويض وفيات كورونا

قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، إنه في ظل الدور البطولي لصيادلة مصر ومع وفاة الصيدلانية رحاب التي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا تقدم للنقابة العامة برفع قيمة التعويض للوفاة بسبب كورونا إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه والتي سبقت وأعلنت عنها من قبل.

وأكد أنه وجَّه خطابا للحارس القضائي، لرفع قيمة التعويض والإعانة لأسرة المتوفى بكورونا، بجانب 250 ألف جنيه من اتحاد المهن الطبية.

وكانت قد أعلنت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، أنها خاطبت اتحاد المهن الطبية، في وقت سابق أمس الأول عن اجتماع مجلس الاتحاد، للمطالبة بسرعة الإعلان وطلب تأجير مستشفى مجهز لحالات العزل التي تحتاج رعاية طبية من أعضاء اتحاد المهن الطبية وأسرهم.

ودعت النقابة، إلى تحويل نوادي الاتحاد أو تأجير فندق لأعضائه وأسرهم الذين يحتاجون للعزل بدون رعاية طبية، وتوفير مسحات طبية لأعضاء الاتحاد وأسرهم الذين خالطوا حالات إيجابية.

وطالبت النقابة برفع مبلغ التعويض في الوفاة لما لا يقل عن 250 ألف جنيه، خاصة أن إيرادات الاتحاد السنوية تتعدى 2 مليار جنيه، كما أن عدم رفع المعاش الاتحاد حتى الآن رغم قرار الجمعية العمومية بزيادته إلى 900 جنيه بدون زيادة الاشتراكات قد يحقق فائضا لدى الاتحاد مبلغ "مائة مليون جنيه".