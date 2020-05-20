وزير الإعلام يكشف سبب تزايد مصابي كورونا: الزحمة

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الدولة بدأت التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بإجراءات شديدة منذ أول مارس الماضي، "النهاردة بقالنا شهرين ونصف، وعدد الإصابات أصبح يتزايد الفترة الأخيرة نتيجة التزاحم الشديد الذي تم في الـ 10 أيام قبل شهر رمضان"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر".

وأضاف "هيكل"، أن هناك عاملين عكفت عليهما إدارة أزمة فيروس كورونا في الإجراءات التي تم اتخاذها، الأول الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار المرض، والعامل الثاني هو الحفاظ على عجلة الإنتاج، كون الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة السنوات الماضية هي وراء صمودها ووقوفها صامدة في إدارة الأزمة، مشددًا على أن المواطن شريك للحكومة في مواجهة الأزمة.

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن الإجراءات المتخذة مهما كانت قوية ومهما كانت صارمة لآخر درجة إذا لم يلتزم بها المواطنون لن تكون لها نتائج إيجابية، "الأزمة دي في إدارتها مينفعش فيها الحكومة لوحدها، لازم المواطن والحكومة، وكمان المواطن عليه الدور الأكبر، الحكومة فقط تنظيم عشان الأمور واضحة وكل واحد يتحمل مسؤوليته".