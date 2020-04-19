أسامة هيكل: عوائد "أنت أقوى" ستوجه لشراء مستلزمات طبية ودعم المستشفيات

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن مصر احتفلت أمس، بيوم التراث العالمي ووجه رسالة للعالم كله من منطقة الأهرامات بالجيزة، "احتفال العالم بهذا اليوم، من المناطق التراثية العالمية، وجب علينا أن نستغل هذا الحدث العالمي، لتوجيه رسالة للعالم ورسالة أخرى، من خلال دعم المجتمع المدني".

وأضاف "هيكل"، خلال تقرير عرضته قناة "صدى البلد"، عن اليوم العالمي للتراث، أن العديد من الفنانين شاركوا في عمل أوبريت "أنت أقوى"، وعائد هذا الأوبريت على الديجتال ميديا، سيوجه بالكامل لشراء المستلزمات الطبية وشرائها، ودعم المستشفيات في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19".

من ناحية أخرى، أشار الدكتور خالد العناني، وزير الأثار والسياحة، إلى أن مصر كانت تحتفل باليوم العالمي للتراث، من خلال الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة، وعقد مؤتمرات ضخمة، ولكن للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، تم الإعلان عن كشف أثري صغير، في منطقة سقارة، وجرى إضاءة الأهرامات باللون الأزرق، تضامنا مع الصحة والأطقم الطبية.

وأوضح العناني، خلال التقرير، أنه جرى إنارة الأهرامات بكلمة "ابقى في بيتك.. زور مصر لاحقا"، وهي تعد رسالة ترويجية للسياحة في المستقبل، كما جرى عرض أوبريت لعدد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وقام كل فنان بالغناء في دولته، وهي رسالة للعالم "أننا متحدين بالرغم من التباعد الاجتماعي اللي احنا بنطالب بيه".