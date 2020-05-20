وزير الإعلام عن زيادة إصابات كورونا: إحنا مش حمل إغلاق كلي..خدوا بالكم

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة كانت تتوقع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الفترة الحالية، وكل السيناريوهات التي كانت مطروحة أمام الحكومة تم دراستها ودراسة عيوب كل سيناريو بما فيها الحظر الكامل، "إحنا مش حِمل الإغلاق الكامل، اقتصادنا هيبقى صفر"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "هيكل": "لازم المواطنين يحطوا في تفكيرهم إن إحنا في مصر، ولسنا بقوة الاقتصاد الفرنسي أو الاقتصاد الأمريكي، 31 مليون شخص من الشعب الأمريكي فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا، وعندنا في مصر عدد كبير فقدوا وظائفهم أيضًا، وبناء عليه تم اتخاذ بعض القرارات الخاصة بإعطاء منح للعمالة غير المنتظمة".

وأكد وزير الدولة للإعلام، أنه مع زيادة أعداد الإصابات بكورونا مؤخرًا يجب أن نقول للمواطنين "خدوا بالكم أكتر، إحنا بندرس الآن هنزيد لحد فين"، مؤكدًا أن العالم أجمع ما زال أمام فيروس غامض حتى اللحظة الحالية، "قالوا إن الفيروس قد ينتقل من الأسطح ومقابض الأبواب ويعيش على الأسطح الخشبية فترة من الزمن، والكلام ده تبين إنه غلط، قالوا إنه مش بيصيب الأطفال أقل من 8 سنوات، وفي الآخر طلع بيصيب عادي، قالوا الفيروس بيموت في الحر طلع مش بيموت من كده".