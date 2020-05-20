وزير الإعلام: اختبارات كورونا ليست بدقة 100%..ومش مقتنع ببوابة التعقيم

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن 88% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لا تحتاج إلى الذهاب للمستشفى وهذا شيء إيجابي، خاصة الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض لكنه قد يتسبب في نشر المرض إذا لم يلتزم بالإجراءات التي يتم اتخاذها، كما أن نسبة الدقة في اختبارات كورونا لا تكون 100%، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر.

وأضاف "هيكل"، أنه لم يكن مقتنعا من البداية بفكرة عمل بوابات التعقيم والرش، "مكنتش مقتنع بيها من البداية خالص، عشان مثلا لو أنت عقمتني ورشيت عليا مطهرات وكيماويات الكيماويات دي فيها مواد مضرة، بس في النهاية بعدما ترشني بخش أقعد معاك لو حد مصاب بالفيروس سينتقل للشخص الآخر عن طريق النفس".

وعن اجتماعات الحكومة، أكد وزير الدولة للإعلام، أنه يتم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ويتم قياس درجات الحرارة، "بقالنا شهرين وشوية بنعمل اجتماعات بالفيديو كونفرنس، وده يُسبب صعوبة في اجتماعات مجلس الوزراء، وبيعمل مشاكل، لأن فيه حاجات تتطلب تخلص بينا وبين بعض بالورق وغيرها".