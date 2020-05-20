وزير الإعلام عن إجراءات العيد: اتخذنا قرارات كما لو كان حظرا كليا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه يجب على الشعب المصري التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" كون الاقتصاد المصري لن يقف صامدًا أكثر من ذلك، "اقتصانا معدش يقوى أكتر من كده، لازم نتعايش، وفي فترة العيد بيحصل تقارب بين الناس خاصة أنهم قاعدين في شهر رمضان في البيت وبيحبوا يخرجوا عشان يفرحوا، فمكنش سهل علينا نطلع نقولهم مفيش شواطئ ولا منتزهات ولا مواصلات، هو إجراء قاسي علينا احنا بس اضطرينا نعمل كده".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر: "الحكومة اتخذت قرارات لأسبوع العيد كما لو كان حظرا كاملا، لا حضرتك هيبقى فيه مواصلات ولو حتى قدرت تسافر مش هتقدر تخرج، ويدوبك تنزل قدام البيت وتشتري الحاجة وتطلع"، موضحًا أن عيد الفطر كانت الدولة تُعطي إجازة يومين للعاملين في القطاع الخاص وثلاثة أيام للعاملين في القطاع الحكومي "المرة دي قولنا لا، الأسبوع كامل أجازة.. من الجمعة للجمعة".

وتابع: "متوقعين زيادة في الإصابات، عشان طبيعية رمضان والزحام واللي حصل الفترة الأخيرة، وتفاجأنا أن بعض الفئات في المجتمع بينكروا أن فيه حاجة اسمها كورونا منهم لوحدهم كده، فلازم نقفل شوية الأسبوع ده".