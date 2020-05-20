أمينة خليل: كورونا منع عرض "ليه لأ" في رمضان

كشفت الفنانة أمينة خليل، عن سبب تأجيل عرض مسلسل "ليه لأ" في السباق الرمضاني، موضحة أنّ فريق عمل المسلسل بذل جهدا كبيرا، ومتحمس لعرض المسلسل على القنوات الفضائية، مؤكدة أنّ المسلسل كان مقررا عرضه من بداية شهر رمضان، لكن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت خليل، خلال تصريحاتها لبرنامج "إم بي سي تريندنج"، أنّ فريق العمل أوقف تصوير المسلسل 21 يومًا تحفظا على صحتهم وتخوفا من انتشار كورونا، لكنهم الآن ينتظرون عرضه بفارغ الصبر حتى يرون العمل الذي اجتهدوا فيه يظهر للمشاهدين حتى ينال إعجابهم، موضحة أنّه كان هناك طبيبان يلازمان فريق العمل من بداية تصوير المسلسل، حفاظا على صحة الجميع.

وعما أثارته الأغنية التي عُرضت في المسلسل من جدل، بصوت الفنانة أمال ماهر، أوضحت أنّ الكثيرين تحدثوا عن مشهد ترك العروس لحفل زفافها وظلوا يناقشون هذه القضية، لكن أطلب من الجمهور انتظار عرض المسلسل حتى يستطيع الحكم بطريقة صحيحة على الأحداث.

وأوضحت أنّها تعيش حالة جيدة الآن رغم انتشار فيروس كورونا، وتمكث في المنزل بشكل طويل، وتتابع بعض المسلسلات مثل "100 وش".

ووجّهت أمينة الشكر لفريق "100 وش": "قدموا مسلسل رائع، حسيت إني كنت عاوزة أشارك فيه"، ولفتت إلى أنّها ملتزمة بالمنزل وتمضي وقتًا عبر الإنترنت لشراء المنتجات أون لاين، خاصة الاكسسوارات التي تنال إعجابها.