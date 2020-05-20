وزير الإنتاج الحربي يطمئن على صحة محافظ الدقهلية هاتفيا

أجرى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اتصالا هاتفيا مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للاطمئنان على صحته، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، معربا عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية، والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة.

وأضاف العصار أنّ هناك تعاون قائم ومستمر بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية في العديد من المشروعات القومية التي تهم المواطن.

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّه استقبل الدكتور أيمن مختار يوم الأحد 10 مايو بمقر الوزارة، لمتابعة وبحث عدد من ملفات التعاون مع المحافظة.