"عين شمس" تستقبل المصريين العائدين من الخارج بهدايا رمزية

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عدة أفواج من المصريين العائدين من الخارج من الإمارات، يبلغ عددهم نحو 540 فردا، مقرر إقامتهم في المدينة الجامعية بكلية البنات كحجر صحي قبل عودتهم إلى منازلهم، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع المتيني أعمال الاستعدادات بالمدينة الجامعية، وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للمبانى، وتوقيع الكشف الحراري على أفراد الوفد من قبل الطاقم الطبي لمتابعتهم.

وأوضح أنّه جرى تعقيم وتجهيز المدينة الجامعية بوسائل الإقامة وتسليم أفراد الوفد الوجبات الغذائية، وتوفير سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم، موجّهًا فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل العقبات التي قد تواجههم، وتوفير احتياجاتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنّ المدينة الجامعية للطالبات بكلية البنات تحتوي على 800 سرير لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، ضمن تحديات مواجهة فيروس كورونا.

ولفت إلى تجهيز المدينة الجامعية من حيث النظافة وصيانة المباني السكنية والغرف والمطعم وغيرها من الملحقات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من حيث الطعام وفرش المدينة لتقديم الخدمات بصورة مجانية بجانب تقديم الرعاية الكاملة لهم.

وسلّم العاملون بالمدينة، هدايا رمزية للعائدين للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن.