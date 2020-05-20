حملة لمكافحة الذباب والناموس بقرى الإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مواصلة حملة مكافحة الذباب والناموس باستخدام معدات وآلات رش الدخان الخاصة بمجلس المدينة لتطوف أحياء المدينة وقرى المركز وتستمر 10 أيام متواصلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف العميد وائل حمزة رئيس المركز والمدينة، ونائبه محمود الصوري.

وأكد المهندس أحمدعصام الدين على مواصلة الحملات في كافة قطاعات المحافظة لتشمل معظم القرى والمراكز بهدف مكافحة الحشرات والناموس، والتي تؤثر على صحة المواطنين وخاصة في الأرياف والقرى وللحماية من الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن معظم الحشرات والناموس، في الغالب يكون حاملا للأمراض المعدية، وسوف يتم متابعة حملة مركز ومدينة الإسماعيلية كبداية لانطلاق الحملات في باقي المراكز والأحياء، وتأتي هذه الحملات في إطار الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا.

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جانب من حملة مكافحة الحشرات