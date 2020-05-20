إعلان نتيجة مسابقة التفكير النقدي بجامعة القاهرة.. والجوائز بعد كورونا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نتائج النسخة الأولى من مسابقة التفكير النقدي للعام الجامعي 2018-2019، التي تقدم لها 100 متسابق في مسارات المسابقة الثلاثة.

وأوضح أنّ المسار الأول للطلبة، والثاني للخريجين، والثالث لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لتقديم حل لمشكلة فردية أو عامة باستخدام المنهج العقلاني النقدي، وتقديم ورقة بحثية عن أهمية التفكير بشكل عام للطالب والتفكير النقدي بشكل خاص، مقابل أنماط التفكير الأخرى، أو تقديم عمل فني "مادة فيلم أو عمل مسرحي" توضح من خلاله أهمية التفكير العقلاني النقدي، وعمل أدبي مثل القصص القصيرة أو الشعر أو الرواية، والتحليل العقلاني لأي كتاب من الكتب ونقده، ضمن مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أسماء الفائزين في المسابقة، إذ فاز في مسار الطلاب بالمركز الأول مناصفة الطالبة عبير سعد عبدالعظيم والطالب شريف محمد كمال شلال، وفاز بالمركز الثاني مناصفة الطالبة آية حسن حسان عناني والطالب نور الدين نادر زكي عواد، وفاز بالمركز الثالث مناصفة الطالبة وصال يحيي زين العابدين منتصر والطالبة فرح أبي طلعت مسلم، وفاز بالمركز الرابع الطالب محمد شحاتة علي عثمان مناصفة مع الطالب عبد الحميد صابر عبد الحميد.

كما فازت الطالبة جيهان عادل علي محمود بالمركز السادس، وفازت الطالبة إيمان محمد مصطفي محمد بالمركز السابع، وتم حجب الجائزة الخامسة والجوائز من الثامنة حتي الخامسة عشرة لعدم وصول الأعمال المقدمة للمعايير الخاصة بها.

وفي مسار أعضاء هيئة التدريس، فاز الدكتور عصام زكريا محمود جميل بالجائزة الأولى مناصفة مع الدكتور أحمد محمد موسى عبدالمحسن، وفازت بالجائزة الثانية الدكتورة هالة محمد لبيب محمد عنبه مناصفة مع الدكتورة إلهام عبدالحميد فرج بلال، والدكتورة شادية عبدالحليم تمام، والدكتور سامح ابراهيم عوض الله، والدكتورة عبير أحمد عبدالله حسانين، والدكتورة شيماء محمود محمد جمعه.

وفازت بالجائزة السادسة، الدكتورة إيناس السيد محمد أحمد، والدكتورة مروة محمد جمال الدين المحمدي، والجائزة السابعة فازت بها الدكتورة رباب فهمي أحمد عبدالعال، وتم حجب الجوائز الثالثة والرابعة والخامسة والجوائز من الثامنة حتى الخامسة عشرة لعدم وصول الأعمال المقدمة للمعايير الخاصة بها.

وعلى مستوى مسار الخريجين، فاز بالجائزة الأولى مناصفة هشام أحمد محمد ابراهيم سرور وسلمي إبراهيم محمد إبراهيم، وفاز بالجائزة الثانية مناصفة سالي عادل محمد أحمد ابوالعلا وإيناس محمود محمد الشوادفي، وفاز بالجائزة الثالثة مناصفة ياسمين أحمد أنور أحمد عيسي والسيد محمد السيد محمد بدوي، وفاز بالجائزة السادسة مصطفى محمد عبدالتواب عبدالقادر، وحجبت الجائزة الرابعة والخامسة والجوائز من السابعة حتى الخامسة عشرة لعدم وصول الأعمال المقدمة للمعايير الخاصة بها.

وقال الخشت، إنّ الانتقال من عصر لآخر يتطلب منا تغيير طرق تفكير الناس التي تحدد رؤيتهم للعالم ولأنفسهم وللمجتمع، وبالتالي تحدد سلوكهم مع الآخرين، مؤكدًا أهمية تغيير طرق التفكير المصري بأن يكون تفكيرا نقديا علميا قائما على جمع المعلومات والتحليل والمقارنة والتقويم ووضع الفروض واستنتاج النتائج والتحقق منها.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله التطاوي، المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة ورئيس لجنة التحكيم، إنّه اشترك بالمسابقة عدد من الباحثين من جامعة القاهرة ومن خارجها، بلغ عددهم 100 متسابق.

ولفت إلى أنّ لجان التحكيم ضمّت أساتذة من كليات جامعة القاهرة، وهي الآداب، والتربية للدراسات العليا، والتجارة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلوم، والآداب، ودار العلوم، كما ضمت اللجان أساتذة من جامعتي المنيا والإسكندرية وأكاديمية الفنون والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأضاف المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، أنّ مسابقة التفكير النقدي تضمنت 3 مسارات في كل المجالات، وهي: مسار لطلاب الليسانس والبكالوريوس وطلاب الدراسات العليا، وتقدم له 45 متسابقا، ومسار للعاملين بالجامعة والخريجين وتقدم له 36 متسابقا، ومسار لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من جامعة القاهرة والجامعات المصرية وتقدم له 19 متسابقا.

وأوضح التطاوي، أنّه تم تشكيل اللجان الثلاثية لتقييم الأعمال المقدمة طبقا لطبيعتها، وروعي في التشكيل أن يكون أحد الأعضاء من داخل الجامعة، والعضوان الآخران من خارجها، وفي بعض الأحيان كان الأعضاء الثلاثة من خارج الجامعة، مشيرا إلى أنّه نظرا لظروف جائحة كورونا وخوفا على الجميع من العدوى، تسلم الجوائز بعد زوال الجائحة، في عيد العلم السنوي لجامعة القاهرة.