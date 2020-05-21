6 معلومات عن منصة Facebook Shops لزيادة مبيعاتك مجانا عبر الإنترنت

يبحث الآلاف من أصحاب الشركات الصغيرة والمحلات التجارية، عن فرصة لزيادة مبيعاتهم، خلال فترة انتشار فيروس كورونا، واتجه البعض منهم، إلى البيع عبر الإنترنت، لذلك قررت شركة فيس بوك، إنشاء منصة Facebook Shops مجانا، لمساعدة الشركات فى زيادة المبيعات، وإيجاد فرص تسوق أفضل للأفراد، عبر منصتي فيس بوك وإنستجرام.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير، أبرز المعلومات عن منصة فيس بوك الجديدة.

1- إنشاء متجر على Facebook Shop مجانيا وبسيطا، حيث يمكن للشركات اختيار المنتجات التي تريد إدراجها من قائمة منتجاتها وتعديل شكل متجرها من خلال صورة غلاف وألوان مميزة تعكس علامتها التجارية، وبهذا يتاح لأي بائع، بغض النظر عن حجمه أو ميزانيته، نقل أعماله الى الإنترنت والتواصل مع العملاء أينما ومتى كان ذلك مناسبا له.

2- يمكن للأشخاص العثور على Facebook Shops على صفحة المؤسسة على فيسبوك أو إنستجرام أو اكتشافها من خلال القصص أو الإعلانات.

3- يمكن للمتابعين تصفح المجموعة الكاملة وحفظ المنتجات التي تهمكم وشراءها إما على موقع المؤسسة الإلكتروني أو بدون الخروج من التطبيق إذا أتاحت المؤسسة عملية checkout في الولايات المتحدة".

4- عندما تتواجدون في متجر فعلي وتحتاجون إلى المساعدة من شخص ما، ستتمكنون في متاجر Facebook Shops من إرسال رسالة إلى المؤسسة عبر واتساب أو مسنجر أو إنستجرام دايركت لطرح الأسئلة والحصول على الدعم وتتبع عمليات التسليم والمزيد.

5- ستتمكنون في المستقبل من مشاهدة متجر المؤسسة وإجراء عمليات شراء مباشرة من خلال الدردشة عبر واتساب أو مسنجر أو إنستجرام دايركت.

6- تسهل Facebook Shops على الشركات إنشاء متجر واحد على الإنترنت يتيح للعملاء الوصول إليه عبر فيسبوك وإنستجرام.