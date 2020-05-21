أفضل طريقة لإعادة المحادثات المحذوفة من واتس آب

إذا سبق لك وحذفت رسائل واتس آب عن طريق الخطأ، وتريد استرجاع هذه التطبيقات، فهناك طريقة لاستعادتها، من النسخة الاحتياطية لدى iCloud، أو Google Drive.

تأكد أنه لا يمكنك استرجاع الدردشات، إلا إذا كان خيار النسخة الاحتياطية مفعلاً في المقام الأول على واتس آب.

- احذف تطبيق واتس آب من هاتفك، سواء أكان يعمل بنظام أندرويد أو أيفون.

- أعد تثبيت التطبيق وقم بإعداده باستخدام رقم هاتفك.

- حالما يتم إعداد التطبيق، فستتلقى سؤالاً عما إذا كنت تريد استرجاع الرسائل من النسخة الاحتياطية السحابية.

- ستكون هذه النسخة الاحتياطية من Google Drive على أندرويد أو من iCloud على نظام iOS. اضغط استرجاع.

- سيعيد هذا الرسائل التي حذفتها عن طريق الخطأ. لاحظ أنك إن تلقيت رسالة بعد أحدث نسخة احتياطية سحابية وقمت بحذفها، فلا يمكن استرجاعها.

خطوات استرجاع محادثات واتس آب المحذوفة عن طريق النسخة الاحتياطية الداخلية لأندرويد

- اذهب إلى مدير الملفات في هاتفك File Manager (حمل تطبيق الملفات من جوجل إن كنت غير قادر على إيجاد هذا التطبيق).

- اذهب بعد ذلك إلى حافظة ملفات واتس آب ثم قاعدة البيانات.

- تحتوي حافظة قاعدة البيانات على جميع ملفات النسخة الاحتياطية لواتس آب المخزنة داخلياً في هاتفك.

- اختر ملف msgstore.db.crypt12 وأعد تسميته ليصبح msgstore_BACKUP.db.crypt12.

- يشكل هذا أحدث ملف نسخة احتياطية لديك وستحتاج إلى إعادة تسميته لمنع النسخ فوقه، وفي حال حدوث خطأ ما، يمكنك دائماً أن تعيد تسمية هذا الملف باسمه الأصلي واسترجاعه.

- سترى الآن مجموعة من الملفات في هذه الحافظة في صيغة msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12.

- ستجد هناك النسخ الاحتياطية الأقدم فيما يتعلق بواتس آب، ويمكنك أن تختار الأحدث بينها وتعيد تسميته ليصبح msgstore.db.crypt12.

- ويأتي هنا الجزء المهم، إذ عليك أن تفتح Google Drive في هاتفك، ثم اضغط رمز الهامبرجر (الخطوط الثلاثة العامودية) ثم النسخ الاحتياطية Backups قم الآن بحذف نسخة واتس آب هناك، سيجبر هذا الإجراء هاتفك على الاسترجاع من النسخة الاحتياطية الداخلية لتكون بديلة لذلك. قم بعد ذلك بحذف واتس آب ثم أعد تثبيته.

- أعد التطبيق، وحالما تنتهي، ستظهر لك رسالة لاسترجاع المحادثات من النسخة الاحتياطية الداخلية على اعتبار أن هاتفك لا توجد فيه نسخة احتياطية للدردشة على الحافظة السحابية. اضغط استرجاع وهذا كل ما في الأمر، وستحصل على النسخة الاحتياطية من دردشاتك المحذوفة.