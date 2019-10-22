كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة، محادثة واتس مفبركة، بين شخص ادعى بأنه جد المتهم الرئيسي "محمد راجح" في واقعة قتل الطالب محمود البنا، بمركز تلا بالمنوفية، وتضمن نص المحادثة أن الشخص الذى ادعى أنه جد المتهم "راجح"، يتحدث مع شخص آخر ادعى أنه "ضابط شرطة" فى مديرية أمن المنوفية، ويطلب منه جد المتهم أن يقوم بتزوير شهادة ميلاد لحفيده حتي يحاكم كونه متهم "حدث".

وتوصلت أجهزة الأمن لـ"الشاب المتهم" ويدعي "خالد سيد " مقيم بكوم بكار بالهرم، وينتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأنه تلقى تكليفات من قيادات الإخوان الهاربة فى الخارج، لتنفيذ تلك الواقعة، لإثارة الفوضى وإحداث حالة من الشغب فى الشارع المصرى.

وأعلنت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة على لسان المتهم فى فيديو مدته نحو 36 ثانية، وكشف عن تفاصيل تلك المحادثة المفبركة.

جاء ذلك بعد أن أجرى قطاع الأمن الوطني تحريات حول مدى صحة الرسالة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصلت إلى أنها مبفركة، وأن وراء التحريض 22 شخصا ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين.

وكان قطاع الأمن الوطني قد رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا، بمحافظة المنوفية، الذي أدى لوفاته، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين، حيث أمكن تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك، وعددهم 22، وضبطهم عقب تقنين الإجراءات حيالهم.

وعثر بحوزتهم على (ملصقات إثارية - إسبراي - أسلحة بيضاء - 2 طبنجة صوت - رشاش صوت) بهدف استغلال القضية لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم خلال جلسة محاكمته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدوله العليا التحقيقات.

وكانت محكمة جنايات الطفل، قد أجلت أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجاري.

https://www.elwatannews.com/tv/view/139491/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7

وعقدت أولى جلسات محاكمة، المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين، يوم الأحد الماضى، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 9 أكتوبر الجاري، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث أغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمنوفية، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تُمنع السيارات والدراجات النارية من المرور.وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.يُشار إلى أنَّ المحاكمة تأتي عقب مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيسبوك لتصبح بعدها "قضية رأي عام".