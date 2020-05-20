صور.. تعافي 3 كهنة من كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعافي 3 كهنة من مصابي فيروس كورونا المستجد، فيما لا يزال يتلقى العلاج في مستشفيات العزل كاهنين آخرين، إضافة إلى قس إنجيلي.

وتعافى خلال اليومين الماضيين: القمص تكلا شفيق كاهن كنيسة مارمينا بالفيوم، والقس سوريال أنيس كاهن كاتدرائية مارجرجس وشهداء طنطا بالغربية، القس مكسيموس صبحي كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف، وخرجوا من مستشفيات العزل بعد تلقي العلاج وظهور سلبية تحليلهم لفيروس كورونا، والعودة إلى منازلهم مجددا.

ولا يزال يتلقى القمص صرابامون متري وكيل مطرانية دمياط للأقباط الأرثوذكس، والقمص بيشوي ناروز كاهن كنيسة العذراء بقنا، العلاج بمستشفيات العزل، إلى جانب القس إيهاب سليمان، راعي كنيسة المسيح للأقباط الإنجيليين بمحافظة السويس.

وكان القمص بيشوي ناروز كاهن كنيسة العذراء بقنا، تلقى علاج ببلازما المتعافين عبر تبرع أحد المتعافين المسلمين بدمه للكاهن ما أدي إلى تحسن حالته الصحية وأظهرت التحاليل الأولية سلبية نتيجة الكاهن ما يمهد لقرب خروجه من مستشفى العزل.