بدء المرحلة الثانية من تطوير دير جبل الطير بتكلفة 5 ملايين جنيه
كتب:
اسلام فهمي
12:02 م | الأربعاء 20 مايو 2020
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة أنهت المرحلة الأولى من خطة التطوير الشاملة لمنطقة دير جبل الطير بسمالوط لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي، بعد إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم، بتكلفة مليونين و500 ألف جنية، مشيرا إلى أنه سيجري البدء في المرحلة الثانية بتكلفة 5 ملايين جنية، مقدمة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
من جانبه، تابع اليوم الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماع لجنة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب وديوان عام وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد حجاي مستشار وزير التنمية المحلية، والمهندس عادل الجندي مسؤول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، والدكتور جمال مصطفى نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الآثار القبطية والإسلامية واليهودية، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، وممثلي الجهات المعنية و الـ 8 محافظات الواقع في نطاقها مسار الرحلة المقدسة.
قال نائب المحافظ، إن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعاً قومياً مهما، مشيرا إلى أن المحافظة تضع جميع إمكانياتها لسرعة إنجاز أعمال التطوير الواقعة في نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحي واقتصادي كبير، يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
من جانبه أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع للوقوف على آخر المستجدات وخطة العمل التنفيذية لكافة الجهات واحتياجات المحافظات.