بدء المرحلة الثانية من تطوير دير جبل الطير بتكلفة 5 ملايين جنيه

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة أنهت المرحلة الأولى من خطة التطوير الشاملة لمنطقة دير جبل الطير بسمالوط لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي، بعد إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم، بتكلفة مليونين و500 ألف جنية، مشيرا إلى أنه سيجري البدء في المرحلة الثانية بتكلفة 5 ملايين جنية، مقدمة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

من جانبه، تابع اليوم الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماع لجنة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب وديوان عام وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد حجاي مستشار وزير التنمية المحلية، والمهندس عادل الجندي مسؤول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، والدكتور جمال مصطفى نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الآثار القبطية والإسلامية واليهودية، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، وممثلي الجهات المعنية و الـ 8 محافظات الواقع في نطاقها مسار الرحلة المقدسة.

قال نائب المحافظ، إن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعاً قومياً مهما، مشيرا إلى أن المحافظة تضع جميع إمكانياتها لسرعة إنجاز أعمال التطوير الواقعة في نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحي واقتصادي كبير، يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع للوقوف على آخر المستجدات وخطة العمل التنفيذية لكافة الجهات واحتياجات المحافظات.