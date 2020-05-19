تكثيف أعمال التطهير والتجميل ضمن مبادرة "مع بعض هنقدر" في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بتفعيل مبادرة "مع بعض هنقدر" لتنفيذ أعمال الرش والتطهير، ورفع المخلفات الصلبة، وتنفيذ أعمال النظافة والتجميل، بجميع مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف خلق بيئة صحية نظيفة خالية من الفيروسات.

وأكد المحافظ، على أهمية المشاركة، وتكاتف جميع الجهود بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، والجهات المتخصصة، لتنفيذ تلك الأعمال باستمرار للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة تكثيف هذه الأعمال خلال ساعات حظر تنقل المواطنين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال مبادرة "مع بعض هنقدر" من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية الصليبة، التابعة لمجلس قروي شوشة، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، إجراء أعمال الرش والتطهير بقرية طمبدى.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال صرف المعاشات من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بمكتب بريد عطف حيدر، بالإضافة إلى الاستمرار في أعمال النظافة، ورفع المخلفات بالوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، نظافة الطريق الدائري، ومدخل أبشاق وري الأحواض، والزرع، ورش الطريق، ورفع نقاط القمامة، بدائرة الوحدة المحلية ببني علي، وبقرية ساقولا، بالإضافة لفض أحد الأسواق الأسبوعية.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية اتليدم، بمركز أبوقرقاص، حملة النظافة ورفع القمامة والمخلفات بطريق مصر أسوان الزراعي، حيث تم رفع القمامة من جميع الطرق الرئيسية والفرعية، بغرب ترعة الديروطية وطريق اتليدم النصر، وطريق الأقسام والعمارات السكانية وشارع اتليدم الرئيسي.