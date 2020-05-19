تكثيف أعمال التطهير والتجميل ضمن مبادرة "مع بعض هنقدر" في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:44 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بتفعيل مبادرة "مع بعض هنقدر" لتنفيذ أعمال الرش والتطهير، ورفع المخلفات الصلبة، وتنفيذ أعمال النظافة والتجميل، بجميع مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف خلق بيئة صحية نظيفة خالية من الفيروسات.
وأكد المحافظ، على أهمية المشاركة، وتكاتف جميع الجهود بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، والجهات المتخصصة، لتنفيذ تلك الأعمال باستمرار للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة تكثيف هذه الأعمال خلال ساعات حظر تنقل المواطنين.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال مبادرة "مع بعض هنقدر" من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية الصليبة، التابعة لمجلس قروي شوشة، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، إجراء أعمال الرش والتطهير بقرية طمبدى.
كما تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال صرف المعاشات من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بمكتب بريد عطف حيدر، بالإضافة إلى الاستمرار في أعمال النظافة، ورفع المخلفات بالوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، نظافة الطريق الدائري، ومدخل أبشاق وري الأحواض، والزرع، ورش الطريق، ورفع نقاط القمامة، بدائرة الوحدة المحلية ببني علي، وبقرية ساقولا، بالإضافة لفض أحد الأسواق الأسبوعية.
كما نفذت الوحدة المحلية لقرية اتليدم، بمركز أبوقرقاص، حملة النظافة ورفع القمامة والمخلفات بطريق مصر أسوان الزراعي، حيث تم رفع القمامة من جميع الطرق الرئيسية والفرعية، بغرب ترعة الديروطية وطريق اتليدم النصر، وطريق الأقسام والعمارات السكانية وشارع اتليدم الرئيسي.