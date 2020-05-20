حملات لضبط الأسواق ومحلات الجزارة ضمن "مع بعض هنقدر" بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:30 م | الأربعاء 20 مايو 2020
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، واصلت تنفيذ أعمال مبادرة "مع بعض هنقدر" لإجراء أعمال الرش والتطهير والنظافة ورفع المخالفات الصلبة، والصيانة لأعمدة الإنارة، وأعمال الدهانات والتجميل والتشجير لمداخل المراكز، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ولإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق.
وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقدمه المشاركة المجتمعية، وتكاتف جميع الجهود بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية، والجهات المتخصصة، لتنفيذ تلك الأعمال باستمرار لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة استغلال ساعات حظر تنقل المواطنين.
شنت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن حملات علي الأسواق ومحلات الجزارة خاصة بالقري لمتابعة الأسعار وجودة السلع المعروضة.
تمكنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، من رفع المخالفات الصلبة وتراكمات القمامة بحي جنوب المدينة، ومن الشوارع الرئيسية والاحياء بقري صفط الخمار وبني احمد الغربية ونزلة حسين وطوخ الخيل، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير بقريتي زهرة والبرجاية، وتنفيذ أعمال دهان للبلدورات بمدخل قرية البرجاية، وصيانه لأعمدة الإنارة بقرية بني احمد الغربية، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغة، متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمشروعات القائمة داخل المركز، بالإضافة لأجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية برطباط.
تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوه، تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تم المتابعة المستمرة لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية بقرية بان العلم، بالإضافة لمتابعة أماكن صرف المعاشات بقري عطف حيدر والبسقلون وبني عامر، واعمال رفع المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية بقرية الشيخ مسعود، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بقرية بني عبيد.