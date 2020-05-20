حملات لضبط الأسواق ومحلات الجزارة ضمن "مع بعض هنقدر" بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، واصلت تنفيذ أعمال مبادرة "مع بعض هنقدر" لإجراء أعمال الرش والتطهير والنظافة ورفع المخالفات الصلبة، والصيانة لأعمدة الإنارة، وأعمال الدهانات والتجميل والتشجير لمداخل المراكز، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ولإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقدمه المشاركة المجتمعية، وتكاتف جميع الجهود بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية، والجهات المتخصصة، لتنفيذ تلك الأعمال باستمرار لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة استغلال ساعات حظر تنقل المواطنين.

شنت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن حملات علي الأسواق ومحلات الجزارة خاصة بالقري لمتابعة الأسعار وجودة السلع المعروضة.

تمكنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، من رفع المخالفات الصلبة وتراكمات القمامة بحي جنوب المدينة، ومن الشوارع الرئيسية والاحياء بقري صفط الخمار وبني احمد الغربية ونزلة حسين وطوخ الخيل، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير بقريتي زهرة والبرجاية، وتنفيذ أعمال دهان للبلدورات بمدخل قرية البرجاية، وصيانه لأعمدة الإنارة بقرية بني احمد الغربية، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغة، متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمشروعات القائمة داخل المركز، بالإضافة لأجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية برطباط.

تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوه، تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تم المتابعة المستمرة لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية بقرية بان العلم، بالإضافة لمتابعة أماكن صرف المعاشات بقري عطف حيدر والبسقلون وبني عامر، واعمال رفع المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية بقرية الشيخ مسعود، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بقرية بني عبيد.